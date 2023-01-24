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В Новосибирске появился мемориал памяти погибшего 17-летнего парня

Фото В Новосибирске появился мемориал памяти погибшего 17-летнего парня
Фото В Новосибирске появился мемориал памяти погибшего 17-летнего парня

Фото Сиб.фм

Жители Новосибирска принесли на улицу Орджоникидзе цветы и потрет 17-летнего парня, который погиб после падения на него девушки с крыши.

В Новосибирске появился стихийный мемориал памяти 17-летнего молодого человека, который погиб после падения на него девушки в крыши дома на Орджоникидзе, 21.

Как ранее писал Сиб.фм, вечером 20 января 16-летняя девочка упала с высоты на проходившего мимо юношу. Оба скончались от полученных травм: несовершеннолетняя умерла на месте, парень — в реанимации.

Сейчас новосибирцы несут цветы к месту гибели молодых людей. Цветы горожане укладывают прямо на снег.

Больше всего живых цветов журналист Сиб.фм обнаружил рядом с портретом погибшего юноши. Его фото размещено в окружении розовых гвоздик.

Напомним, в Новосибирске несколько дней не убирали кровь с тротуара, где скончалась упавшая на прохожего 16-летняя девочка. Перед смертью она оставила последнее сообщение своему возлюбленному.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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