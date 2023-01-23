Парень разбившейся в Новосибирске девушки рассказал о её последнем сообщении

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске 16-летняя девочка, погибшая из-за падения с высоты, призналась в любви перед смертью.

В Новосибирске бывший молодой человек 16-летней Арины (имя изменено), которая погибла из-за падения с высоты на Орджоникидзе, рассказал о последнем сообщении девушки. За несколько минут до трагедии она призналась парню в любви.

"Знай, что я тебя любила больше всей этой жизни е***", — говорилось в сообщении, присланном Данилу (имя изменено) вечером 20 января.





По словам юноши, он не видел сообщения от девушки, которые она ему присылала несколько дней.

"Я не спал несколько дней, разбирался с долгами по учёбе. Я не мог ей ответить, уснул, а на следующий день, проснувшись, просто не заметил сообщения", — рассказал Данил в беседе с журналистом Сиб.фм.

Молодой человек объяснил, что встречался с Ариной около 2 месяцев. Но из-за проблем в учебе парень попросил взять "паузу" и перестал отвечать на сообщения.

Со слов Данила, Арина жила в Ленинском районе Новосибирска, но часто уходила из дома к бабушке. В семиэтажке на Орджоникидзе девушка не проживала, но знала о доступе на крышу.

"Мать у неё добрая, у них были хорошие отношения, но виделись они редко. Отчима ненавидела", — добавил Данил.

Как ранее писал Сиб.фм, на плохие отношения с парнем Арина жаловалась своей подруге. Девушка считала, что Данил ее разлюбил.

Напомним, вечером 20 января в центре Новосибирска было обнаружено тело 16-летней девочки. Она упала с высоты на проходившего мимо 17-летнего парня. От полученных травм он скончался в больнице. Сейчас в к месту трагедии новосибирцы несут цветы.