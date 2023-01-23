Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

Парень разбившейся в Новосибирске девушки рассказал о её последнем сообщении

Фото Парень разбившейся в Новосибирске девушки рассказал о её последнем сообщении
Фото Парень разбившейся в Новосибирске девушки рассказал о её последнем сообщении

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске 16-летняя девочка, погибшая из-за падения с высоты, призналась в любви перед смертью.

В Новосибирске бывший молодой человек 16-летней Арины (имя изменено), которая погибла из-за падения с высоты на Орджоникидзе, рассказал о последнем сообщении девушки. За несколько минут до трагедии она призналась парню в любви.

"Знай, что я тебя любила больше всей этой жизни е***", — говорилось в сообщении, присланном Данилу (имя изменено) вечером 20 января.

Фото Парень разбившейся в Новосибирске девушки рассказал о её последнем сообщении 2

По словам юноши, он не видел сообщения от девушки, которые она ему присылала несколько дней.

"Я не спал несколько дней, разбирался с долгами по учёбе. Я не мог ей ответить, уснул, а на следующий день, проснувшись, просто не заметил сообщения", — рассказал Данил в беседе с журналистом Сиб.фм.

Молодой человек объяснил, что встречался с Ариной около 2 месяцев. Но из-за проблем в учебе парень попросил взять "паузу" и перестал отвечать на сообщения.

Со слов Данила, Арина жила в Ленинском районе Новосибирска, но часто уходила из дома к бабушке. В семиэтажке на Орджоникидзе девушка не проживала, но знала о доступе на крышу.

"Мать у неё добрая, у них были хорошие отношения, но виделись они редко. Отчима ненавидела", — добавил Данил.

Как ранее писал Сиб.фм, на плохие отношения с парнем Арина жаловалась своей подруге. Девушка считала, что Данил ее разлюбил.

Напомним, вечером 20 января в центре Новосибирска было обнаружено тело 16-летней девочки. Она упала с высоты на проходившего мимо 17-летнего парня. От полученных травм он скончался в больнице. Сейчас в к месту трагедии новосибирцы несут цветы.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11702
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
10061
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
9624
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
9236
В ТЦ «Грани» на площади Маркса построят новый вход в метро Новосибирска
8775
В центре Новосибирска женщина выпала из окна на 17-летнего парня - оба скончались от травм
8321
Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре
8076
Страховка от онкологии: продукты, которые защищают от рака