Вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко отправится в зону СВО

Фото со страницы Евгения Яковенко в ВК
Депутат горсовета Новосибирска Евгений Яковенко отправится добровольцем в зону спецоперации.
О том, что депутат Евгений Яковенко добровольно отправится в зону спецоперации, сообщил командир батальона «Вега» Андрей Панферов. По словам командира подразделения, его заместитель по воспитательной работе Евгений Яковенко ожидает борта для отправки в зону спецоперации.
В добровольческом батальоне «Вега» Евгений Яковенко состоит на службе в должности заместителя командира по воспитательной работе и перед ним стоят серьезные задачи.
«Работа с людьми предполагает комплекс мер и действий, которые дадут возможность изучить личный состав и предполагать, насколько он готов исполнять поставленные задачи», – рассказал «МК в Новосибирске» командир батальона «Вега» Андрей Панферов.
Также Панферов отметил, что перед депутатом Евгением Яковенко стоят задачи знать морально-деловые качества личного состава, и уметь работать с ними.
Ранее Сиб.фм писал о том, что ряды элитного батальона «Вега» пополнил чиновник из Краснообска Новосибирской области Юрий Ертов.
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