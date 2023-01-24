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политика общество

Вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко отправится в зону СВО

Фото Вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко отправится в зону СВО
Фото Вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко отправится в зону СВО

Фото со страницы Евгения Яковенко в ВК

Депутат горсовета Новосибирска Евгений Яковенко отправится добровольцем в зону спецоперации.

О том, что депутат Евгений Яковенко добровольно отправится в зону спецоперации, сообщил командир батальона «Вега» Андрей Панферов. По словам командира подразделения, его заместитель по воспитательной работе Евгений Яковенко ожидает борта для отправки в зону спецоперации.

В добровольческом батальоне «Вега» Евгений Яковенко состоит на службе в должности заместителя командира по воспитательной работе и перед ним стоят серьезные задачи.

«Работа с людьми предполагает комплекс мер и действий, которые дадут возможность изучить личный состав и предполагать, насколько он готов исполнять поставленные задачи», – рассказал «МК в Новосибирске» командир батальона «Вега» Андрей Панферов.

Также Панферов отметил, что перед депутатом Евгением Яковенко стоят задачи знать морально-деловые качества личного состава, и уметь работать с ними.

Ранее Сиб.фм писал о том, что ряды элитного батальона «Вега» пополнил чиновник из Краснообска Новосибирской области Юрий Ертов.

 

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Автор:
Токарева Мария
журналист

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