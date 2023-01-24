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За неделю в Новосибирске 63 человека получили травмы из-за гололёда

Фото За неделю в Новосибирске 63 человека получили травмы из-за гололёда
Фото За неделю в Новосибирске 63 человека получили травмы из-за гололёда

Фото: Freepik.com

В Новосибирске 63 человека поскользнулись на льду за неделю.

За неделю, с 16 по 22 января, в Новосибирске 63 человека обратились в травмпункты, поскользнувшись на льду. Об этом сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев на аппаратном совещании мэра 24 января.

Из 63 пострадавших 52 человека получили травмы на придомовых территориях и только 11 — на общественных: в скверах, парках и на тротуарах дорог.

Напомним, одной из «рекордных» по травмам стала вторая неделя декабря 2022 года: с 5 по 11 декабря 93 человека получили повреждения и обратились в травмпункты.

МЧС предупреждает о гололёдице в Новосибирске с середины октября. Водителям и пешеходам рекомендуется проявлять осторожность во время снегопадов и резкого перепада температур, когда на мокром снегу образуется ледяная корка.

Также в Новосибирске прокуроры выявили массовые нарушения правил уборки снега. Дорожные службы не вывозили вовремя снежные навалы, плохо очищали лестницы и крыши от снега.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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