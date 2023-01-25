Константин Райкин поручился за экс-директора новосибирского «Красного факела» Кулябина

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Народный артист России Константин Райкин заступился выступил в поддержку задержанного бывшего директора театра «Красный факел».

В поддержку задержанного бывшего директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина поручился Народный артист России Константин Райкин. Об этом сообщает Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Также за Кулябина поручились другие российские артисты. Среди них гендиректор «Большого театра» Владимир Урин, директор РАМТ Софья Апфельбаум, худрук «Театра Наций» Евгений Миронов, актриса Юлия Пересильд.

Во вторник, 24 января, в Новосибирске задержали бывшего директора театра "Красный факел" Александра Кулябина. Его подозревают в растрате денег на сумму более 1.8 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено при взаимодействии региональных прокуратуры, ФСБ и МВД.

Бывшие коллеги Кулябина в беседе с журналистом Сиб.фм отметили, что считают дело против Кулябина надуманным. Сотрудники не исключают, что причиной уголовного преследования стал недавний скандал с высказыванием его сына о СВО.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно об увольнении Александра Кулябина из театра без объяснения причин.