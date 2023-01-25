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Опозоренная мать из Новосибирска второй день пытается заплатить таксисту 264 рубля

Фото Опозоренная мать из Новосибирска второй день пытается заплатить таксисту 264 рубля
Фото Опозоренная мать из Новосибирска второй день пытается заплатить таксисту 264 рубля

Коллаж Сиб.фм: фото из паблика "АСТ-54" и Густаво Зырянова

В Новосибирске набирает обороты скандал из-за бесплатной поездки матери с ребёнком из поликлиники: после славы в пабликах Анастасия второй день пытается вернуть таксисту 264 рубля.

История широко обсуждается в социальных сетях с 24 января. Накануне рано утром Анастасия вызвала такси в поликлинику по адресу Бориса Богаткова, 50. По пути домой, как рассказала девушка, она обнаружила, что у неё украли кошелёк. С таксистом договориться удалось, но теперь на молодую мать сыплется сотня оскорблений и угроз.

"Получила деньги, кошелёк вытащили. Он может и вчера звонил , но ребёнок болел, и играл в телефон, и может скидывал телефон... А теперь позор, – рассказала Сиб.фм Анастасия. — Ребёнок заболел, я же человек, что я за 264 рубля бы позорилась так".

В своём посте таксист Андрей Андреев заявил, что два дня дозванивался до матери, которая обещала перевести деньги за поездку, но безуспешно. Когда в публикации с оскорблениями в её адрес Анастасия заявила, что пойдёт в суд, таксист заявил, что ему теперь эти 264 рубля не нужны.

Молодая мать пыталась перевести деньги таксисту, но в приложении Сбербанка его номер телефона к счёту не привязан (в доказательство этого Анастасия скинула скрины – они есть в распоряжении ред.).

"Пожалуйста, помогите, я не знаю, как быть , удалите пост! Я теперь смотреть на это, ну, позорище сама же понимаю,

– просит Анастасия. — Ну, реально, это не прекращается, на связь он не выйдет, тогда я делать по-другому, если пост не удалится, я через "Яндекс" выясню кто он, и за клевету все пострадают, мне уже нормальные взрослые люди так и пишут. Он не хочет сейчас видимо денег а меня он опозорил, ну пусть обижается сам на себя тогда, и как он выложил пост. Дальше уже не я буду решать".

Анастасия говорит, что если Андрей Андреев не одумается, то она напишет заявление в полицию о клевете. Пока же мать ищет пути, как договориться с обидчивым водителем, с которым у неё не было времени разговаривать во время ожидания скорой помощи.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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