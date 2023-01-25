Опозоренная мать из Новосибирска второй день пытается заплатить таксисту 264 рубля

Коллаж Сиб.фм: фото из паблика "АСТ-54" и Густаво Зырянова

В Новосибирске набирает обороты скандал из-за бесплатной поездки матери с ребёнком из поликлиники: после славы в пабликах Анастасия второй день пытается вернуть таксисту 264 рубля.

История широко обсуждается в социальных сетях с 24 января. Накануне рано утром Анастасия вызвала такси в поликлинику по адресу Бориса Богаткова, 50. По пути домой, как рассказала девушка, она обнаружила, что у неё украли кошелёк. С таксистом договориться удалось, но теперь на молодую мать сыплется сотня оскорблений и угроз.

"Получила деньги, кошелёк вытащили. Он может и вчера звонил , но ребёнок болел, и играл в телефон, и может скидывал телефон... А теперь позор, – рассказала Сиб.фм Анастасия. — Ребёнок заболел, я же человек, что я за 264 рубля бы позорилась так".

В своём посте таксист Андрей Андреев заявил, что два дня дозванивался до матери, которая обещала перевести деньги за поездку, но безуспешно. Когда в публикации с оскорблениями в её адрес Анастасия заявила, что пойдёт в суд, таксист заявил, что ему теперь эти 264 рубля не нужны.

Молодая мать пыталась перевести деньги таксисту, но в приложении Сбербанка его номер телефона к счёту не привязан (в доказательство этого Анастасия скинула скрины – они есть в распоряжении ред.).

"Пожалуйста, помогите, я не знаю, как быть , удалите пост! Я теперь смотреть на это, ну, позорище сама же понимаю,

– просит Анастасия. — Ну, реально, это не прекращается, на связь он не выйдет, тогда я делать по-другому, если пост не удалится, я через "Яндекс" выясню кто он, и за клевету все пострадают, мне уже нормальные взрослые люди так и пишут. Он не хочет сейчас видимо денег а меня он опозорил, ну пусть обижается сам на себя тогда, и как он выложил пост. Дальше уже не я буду решать".

Анастасия говорит, что если Андрей Андреев не одумается, то она напишет заявление в полицию о клевете. Пока же мать ищет пути, как договориться с обидчивым водителем, с которым у неё не было времени разговаривать во время ожидания скорой помощи.