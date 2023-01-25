В Новосибирске таксист опозорил мать с ребёнком из-за бесплатной поездки

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер, а также фото размещённые в паблике "АСТ-54"

В Новосибирске разгорелся скандал между таксистом и молодой мамой из-за 264 рублей. Женщина потеряла кошелёк и обещала перевести деньги за поездку, но не сделала этого. Тогда таксист начал позорить пассажирку в социальных сетях.

История произошла утром в понедельник, 23 января. Тогда на сайте отзывов появилось сразу несколько жалоб на вымогательства таксистов. Спустя ещё сутки о поведении одной из клиенток решил рассказать сам новосибирский таксист.

«Хочу поделиться историей, так как информацию преподносят всегда с одной стороны, а я хочу рассказать вам об обратной стороне медали», – написал в паблике «АСТ-54» Андрей Андреев.

Далее следует исповедь таксиста, который 23 января в 9.23 принял заказ от клиентки с Бориса Богаткова, 50. Андрею предстояло забрать маму с ребёнком из поликлиники и довезти её до адреса улица Лескова.

«В момент въезда во двор по конечному адресу женщина уточняет: «Напомните стоимость поездки». После моего ответа она начинает, якобы, искать кошелёк, и тут, чудесным образом, оказывается, что его у неё украли в той самой детской поликлинике, из которой я их забирал. Начинает ругать своего ребёнка, мол, ты почему не следил за сумкой, когда я уходила в туалет (какой только спектакль не разыграешь для полноты картины)», – продолжает рассказ Андрей Андреев.

Как заявляет таксист, мать попросила его номер телефона и даже сделала на него вызов, обещая, что в течение дня переведёт 264 рубля. Андрей Андреев целый день ждал поступления средств, сделал три звонка пассажирке. А потом решил действовать и разместил в паблике свой пост с фотографией матери.

«В общем, хочу пожелать всем быть бдительными, так как встречаются даже такие случаи, когда маленького ребёнка даже в это втягивают. В итоге сумма за поездку так и не пришла, на следующий день упал рейтинг, что вполне понятно, кто оставил низкую оценку, и цена вопроса была всего 264 рубля»,

– добавил Андрей Андреев.

Этот пост вызвал широкую дискуссию, собрав сотни негативных комментариев. Некоторые из пользователей интернета требовали наказать «яжемать», в её адрес также сыпалась масса оскорблений. В итоге вторая сторона конфликта откликнулась в интернете.

«Я не кидала, у меня ребёнок заболел, и не до этого было»,

- заявляет в комментариях Анастасия.

Далее на женщину накидываются все активные участники дискуссии и требуют, чтобы она перевела деньги за поездку.

«Вы что тут устроили? Ребенок заболел, наберите мне, я переведу вам денежку, и пост удалите, иначе я в суд подам сама за клевету», – заявляет Анастасия.

В итоге, в дискуссию вновь вмешался Андрей Андреев и повторил историю, как два дня дозванивался до пассажирки на оставленный ей номер, а там его сбрасывали. Таксист заявил: «Пусть всё останется на совести матери».

«Оставьте себе эти 264 рубля, я думаю, они вам нужнее, и звонить мне больше не надо, за 264 рубля я не собираюсь вам ежедневно звонить и клянчить свои заработанные...»,

- резюмировал свой пост Андрей Андреев.

Пока таксист и его клиентка спорили, свои истории рассказали и остальные участники дискуссии. Одни рассказали, что «на халяву» пытаются проехать не только мамы с детьми, но и солидные мужчины. Пассажиры же рассказали и о том, как таксисты заламывают цены и берут деньги налом и безналом. Таксисты заявляют, что скандалисты, понижая рейтинг водителей, получают бонусы для бесплатных поездок.