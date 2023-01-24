В Новосибирске таксист вымогал у пассажирок деньги

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Две жительницы Новосибирска рассказали, как водитель такси пытался вымогать у них деньги.

Две жительницы Новосибирска в негативном отзыве на «Флампе» рассказали, как таксист пытался вымогать у них деньги. Девушки заказали такси из центра города на Западный жилмассив, но с первой машиной им не повезло, она сломалась еще на пути к сибирячкам. Горожанки вызвали второй автомобиль, но уже дороже на 100 рублей, и отправились в место назначения.

«Но тут на Димитровском мосту по ходу следования ДПСник разворачивает все машины по причине аварии. Наш водитель, нерусский молодой парень, сказал, что придется ехать через другой мост, а это на 10 км больше, а это все время, кто ему заплатит, практически вымогал деньги», — гласит сообщение сибирячек.

Девушки ответили водителю, что готовы оплатить только ту сумму, которая установлена тарифом, на что таксист заявил, что если бы они были мужчинами, то он бы их высадил посредине моста.

В итоге горожанки добрались до места назначения, а водителю пришлось вернуть им 100 рублей, так как у него не оказалось сдачи.

«Это что за выходки водителей, не довезя до места угрожать высадкой, если не будет доплаты? На мосту произошло ДТП, это форс-мажорная ситуация, почему за нее должен расплачиваться пассажир?», — негодует сибирячка.

Ранее Сиб.фм сообщал о подорожании проезда на такси из-за обрыва троллейбусных проводов самосвалом, с этим инцидентом также появилось видео.