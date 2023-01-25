Под Новосибирском в ДТП с участием двух фур погиб человек

Фото: ГИБДД НСО

Водитель большегруза погиб в результате тройного ДТП в Новосибирской области.

В Барабинском районе произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых и одного легкового автомобилей. Об этом сообщили в ГИБДД Новосибирской области. Ещё один человек получил травмы.

«Сегодня около 11:00 мужчина (возраст и личность устанавливаются), управляя грузовым автомобилем Freightliner, двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны города Омска в направлении Новосибирска и по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, после Freightliner совершает столкновение с попутным автомобилем BMW X6», — сказано в сообщении ведомства.

Погибшим оказался водитель КамАЗ, его личность и возраст ещё устанавливаются. Пострадавший — водитель другого грузового авто, он находится в больнице. Владелец легковой машины не пострадал.

На месте работают спасатели МЧС и следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, ранее водитель "Mersedes Benz" погиб в ДТП с грузовиком под Новосибирском.