Водитель "Mersedes Benz" погиб в ДТП с грузовиком под Новосибирском

Фото: Госавтоинспекция НСО
В Новосибирской области в результате столкновения грузовых автомобилей погиб один человек.
Днем, 25 января, в Коченевском районе произошло ДТП двух грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
По предварительной информации, 25 летний мужчина двигался на грузовике "Iveca" по Северному обходу Новосибирска со стороны рабочего посёлка Коченево. На 25 км автодороги выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Mersedes Benz".
В результате ДТП водитель "Мерседеса" погиб на месте. Сейчас полицейские устанавливают его возраст и личность. Водитель второго грузовика не пострадал.
Сейчас на данном участке организовано реверсивное движение транспорта, а на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, следственно-оперативная группа полиции, которые устанавливают причины произошедшего.
Как ранее писал Сиб.фм, четыре человека погибли в аварии с участием скорой помощи на Северном объезде Новосибирска – собрали все, что известно о ДТП.
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