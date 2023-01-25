Водитель "Mersedes Benz" погиб в ДТП с грузовиком под Новосибирском

Фото: Госавтоинспекция НСО

В Новосибирской области в результате столкновения грузовых автомобилей погиб один человек.

Днем, 25 января, в Коченевском районе произошло ДТП двух грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

По предварительной информации, 25 летний мужчина двигался на грузовике "Iveca" по Северному обходу Новосибирска со стороны рабочего посёлка Коченево. На 25 км автодороги выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Mersedes Benz".





В результате ДТП водитель "Мерседеса" погиб на месте. Сейчас полицейские устанавливают его возраст и личность. Водитель второго грузовика не пострадал.

Сейчас на данном участке организовано реверсивное движение транспорта, а на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, следственно-оперативная группа полиции, которые устанавливают причины произошедшего.

Как ранее писал Сиб.фм, четыре человека погибли в аварии с участием скорой помощи на Северном объезде Новосибирска – собрали все, что известно о ДТП.