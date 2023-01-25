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Полицейские в Новосибирске раскрыли серию краж автомобильных аккумуляторов

Фото Полицейские в Новосибирске раскрыли серию краж автомобильных аккумуляторов
Фото Полицейские в Новосибирске раскрыли серию краж автомобильных аккумуляторов

Фото Сиб.фм

В Новосибирске двое парней украли из отечественных машин 7 автомобильных аккумуляторов.

Полиция Новосибирска нашла подозреваемых в краже семи аккумуляторов. Ими оказались два жителя области — теперь им грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УГ МВД РФ по региону.

19-летний житель Искитимского района и 24-летний житель Заельцовского района вытащили 7 аккумуляторов из отечественных автомобилей, припаркованных у жилых домов. Похищенные устройства они продавали, а деньги тратили на личные нужды.

По факту кражи возбуждены уголовные дела по ч. 2 статьи 158 УК РФ. Молодых людей отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Молодые люди похищали батареи на улицах Галущака, Кропоткина, Красный проспект и Линейной. Они выбирали для кражи те машины, которые не были оборудованы сигнализацией. Все семь краж — из автомобилей российского производства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске двое мужчин избили прохожего и украли у него валенки.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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