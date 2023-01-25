Правительство Новосибирской области оплатит лечение женщины с инсультом на Бали

Фото: предоставлено дочерью Елены

В правительстве Новосибирской области пообещали оплатить лечение женщины, которая впала в кому на Бали.

Правительство Новосибирской области пообещало оплатить лечение Елены Новосельцевой, которая после перенесенного инсульта впала в кому на Бали. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на гарантийное письмо, которое консульство России в Индонезии отправило в клинику.

Напомним, женщина впала в кому после двух инсультов во время отдыха на острове Бали. Страховой полис закончился, а пребывание в клинике обходится 211 тысяч рублей в сутки. У семьи нет таких денег. Сейчас решается вопрос о эвакуации Елены в Новосибирск.

«Консульский отдел Посольства Российской Федерации в Республике Индонезия настоящим подтверждает, что правительство Новосибирской области (Российская Федерация) приняло решение покрыть медицинские счета, превышающие страховые лимиты, за лечение г-жи Елены Новосельцевой», — говорится в письме, которое есть в распоряжении «АиФ-Новосибирск».

В минздраве региона сообщили, что делают все, чтобы помочь родственникам Елены Новосельцевой в решении вопроса оказания ей медицинской помощи на острове Бали.

Как ранее писал Сиб.фм, дочь пожилой жительницы Новосибирска Елены Новосельцевой, впавшей в кому после инсульта на Бали рассказала о состоянии своей матери.