Предприниматели из Новосибирска закупили антидронные ружья для СВО

Специальные антидронные ружья для участников СВО закупили новосибирские предприниматели.

Антидронные ружья, которые способны сбивать дроны, а также глушить сигналы спутниковой навигации приобрели Новосибирские предприниматели приобрели в Китае, для отправки в зону СВО. Организаторы сбора благотворительной акции «Рябина» утверждают, что что на отечественном рынке такие ружья стоят значительно дороже. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

По словам исполнительного директора конструкторского бюро «Спектр» Андрея Братенькова, схема действия антидронного ружья весьма эффективна.

Также Братеньков добавил, что сейчас идет война технологий: «Всё очень быстро меняется и уже есть вероятность, что нашим противникам поставят дроны, которым будет «плевать» какой вокруг радиационный фон. И нам надо быстро принимать решения и тоже воевать технологиями», — добавил он.

Из Китая в Новосибирск прибыло 5 антидронных ружей. Сейчас партия специальной техники ожидаетотправки в зону спецоперации.

Недавно Сиб.фм писал о том, что в зону спецоперации отправился элитный батальон "Вега" главой которого является первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов.