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общество

Предприниматели из Новосибирска закупили антидронные ружья для СВО

Фото Предприниматели из Новосибирска закупили антидронные ружья для СВО
Фото Предприниматели из Новосибирска закупили антидронные ружья для СВО

Специальные антидронные ружья для участников СВО закупили новосибирские предприниматели.

Антидронные ружья, которые способны сбивать дроны, а также глушить сигналы спутниковой навигации приобрели Новосибирские предприниматели приобрели в Китае, для отправки в зону СВО. Организаторы сбора благотворительной акции «Рябина» утверждают, что что на отечественном рынке такие ружья стоят значительно дороже. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

По словам исполнительного директора конструкторского бюро «Спектр» Андрея Братенькова, схема действия антидронного ружья весьма эффективна.

Также Братеньков добавил, что сейчас идет война технологий: «Всё очень быстро меняется и уже есть вероятность, что нашим противникам поставят дроны, которым будет «плевать» какой вокруг радиационный фон. И нам надо быстро принимать решения и тоже воевать технологиями», — добавил он.

Из Китая в Новосибирск прибыло 5 антидронных ружей. Сейчас партия специальной техники ожидаетотправки в зону спецоперации.

Недавно Сиб.фм писал о том, что в зону спецоперации отправился элитный батальон "Вега" главой которого является первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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