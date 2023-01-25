Батальон "Вега" из Новосибирска отправился в зону СВО

Фото Минобороны РФ

24 января бойцы элитного батальона "Вега" из Новосибирска отправились в зону проведения спецоперации.

Глава батальона "Вега", первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов, рассказал об отправке бойцов в зону СВО. Эшелон отбыл к месту службы 24 января. Об этом сообщает "МК в Новосибирске".

Панфёров не стал разглашать точное количество военных в составе батальона. Но всего из региона в зону СВО отправились порядка 400 добровольцев "Веги".

Сам командир подразделения отбудет из Новосибирска после завершения всех организационных вопрос.

«Я сам отбываю с последним самолетом, после выполнения всех задач здесь», — сказал Панфёров.

Как ранее писал Сиб.фм, название батальона "Вега" предложил первый вице-спикер парламента Новосибирской области Андрей Панфёров.

"Я предложил это название, потому что у нас отряд 67-й бригады спецназначения из Новосибирской области носил такое название и по традиции его оставили", — объяснил Панфёров.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске показали письма детей, которые они отправляют в зону спецоперации.