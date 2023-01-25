Рабочие без страховки чистили крышу театра «Красный факел» в Новосибирске

Скриншот: Видео группы "АСТ-54"

Жители Новосибирска заметили, как рабочие без страховки очищают крышу здания театра «Красный факел» от снега.

Жители Новосибирска разместили в группе «АСТ-54» видео, в котором можно увидеть, как рабочие без страховки очищают от снега крышу здания театра «Красный факел».

«На крыше Красного факела замечены мужчины, выпившие эликсир бессмертия, которые без страховки очищают здание театра от снега», — гласит сообщение.

Ранее синоптик предупредила жителей Новосибирска о нескольких волнах мощного снегопада.