Шесть многодетных забайкальцев вернули домой с СВО

Фото: Минобороны РФ

Шесть мобилизованных многодетных отцов из Забайкалья отпустили со службы по отсрочке.

Шесть мобилизованных многодетных отцов из Забайкальского края отпустили со службы по отсрочке после обращения их жён в суд. На данный момент мужчины находятся в военной части и ждут увольнения, пишет zabnews.

«Комиссия по предоставлению отсрочки прошла в нашу пользу. Мужей вернут домой», — рассказала одна из женщин.

Жена одного из бойцов отметила, что они пытались вернуть многодетных отцов домой с самого начала частичной мобилизации, и всё это время не переставали обращаться в части, суды и к правительству.

Напомним, стало известно, освободят ли многодетных жителей Новосибирска от мобилизации.