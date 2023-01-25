Связисты ЦВО под Новосибирском отразили кибератаку условного противника

Фото: Пресс-служба ЦВО
В Новосибирской области прошли учения связистов Центрального военного округа.
Связисты Центрального военного округа прошли учения по отражению кибератаки потенциального противника. Тактико-специальное занятие прошло в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
Более 70 военнослужащих организовали устойчивую связь по защищённым каналам — такая связь позволяет управлять войсками на расстоянии более 1000 километров. Условный противник попытался атаковать эти каналы связи, чтобы нарушить соединение — в том числе с помощью вредоносного программного обеспечения.
«Для блокирования действий «противника» военнослужащие применили систему предотвращения и обнаружения сетевых атак и организовали непрерывный мониторинг работоспособности техники, осуществляя блокировку атакованного компьютера и переходя на резервные каналы связи — проводные, спутниковые и радиорелейные», — сообщают в ЦВО.
В учениях было задействовано более 70 военнослужащих и более 15 единиц военной и специальной техники.
Ранее Сиб.фм сообщал, что последний эшелон мобилизованных из Новосибирской области выехал на СВО.
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