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общество

Связисты ЦВО под Новосибирском отразили кибератаку условного противника

Фото Связисты ЦВО под Новосибирском отразили кибератаку условного противника
Фото Связисты ЦВО под Новосибирском отразили кибератаку условного противника

Фото: Пресс-служба ЦВО

В Новосибирской области прошли учения связистов Центрального военного округа.

Связисты Центрального военного округа прошли учения по отражению кибератаки потенциального противника. Тактико-специальное занятие прошло в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Более 70 военнослужащих организовали устойчивую связь по защищённым каналам — такая связь позволяет управлять войсками на расстоянии более 1000 километров. Условный противник попытался атаковать эти каналы связи, чтобы нарушить соединение — в том числе с помощью вредоносного программного обеспечения.

«Для блокирования действий «противника» военнослужащие применили систему предотвращения и обнаружения сетевых атак и организовали непрерывный мониторинг работоспособности техники, осуществляя блокировку атакованного компьютера и переходя на резервные каналы связи — проводные, спутниковые и радиорелейные», — сообщают в ЦВО.

В учениях было задействовано более 70 военнослужащих и более 15 единиц военной и специальной техники.

Ранее Сиб.фм сообщал, что последний эшелон мобилизованных из Новосибирской области выехал на СВО.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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