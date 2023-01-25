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Последний эшелон мобилизованных из Новосибирской области выехал на СВО

Фото Последний эшелон мобилизованных из Новосибирской области выехал на СВО
Фото Последний эшелон мобилизованных из Новосибирской области выехал на СВО

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Все подразделения мобилизованных жителей Новосибирской области отправились на СВО.

Последний поезд с мобилизованными жителями Новосибирской области выехал в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в своем Telegram-канале.

Всё это время они проходили боевое слаживание на военных полигонах региона: специалисты обучались работе с техникой, приборами, а также отлаживали боевое взаимодействие с командирами своих подразделений.

Губернатор пожелал скорейшего возвращения бойцов домой.

Ранее мобилизованные жители Новосибирска рассказали о боевом слаживании на полигоне.

Также Сиб.фм сообщал, что мобилизованный из Новосибирской области подал в суд на военкомат. По словам мужчины, его диагноз требовал дополнительного исследования для определения степени годности к воинской службе.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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