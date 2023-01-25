Последний эшелон мобилизованных из Новосибирской области выехал на СВО

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Все подразделения мобилизованных жителей Новосибирской области отправились на СВО.

Последний поезд с мобилизованными жителями Новосибирской области выехал в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в своем Telegram-канале.

Всё это время они проходили боевое слаживание на военных полигонах региона: специалисты обучались работе с техникой, приборами, а также отлаживали боевое взаимодействие с командирами своих подразделений.

Губернатор пожелал скорейшего возвращения бойцов домой.

Ранее мобилизованные жители Новосибирска рассказали о боевом слаживании на полигоне.

Также Сиб.фм сообщал, что мобилизованный из Новосибирской области подал в суд на военкомат. По словам мужчины, его диагноз требовал дополнительного исследования для определения степени годности к воинской службе.