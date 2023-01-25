Последний эшелон мобилизованных из Новосибирской области выехал на СВО

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Все подразделения мобилизованных жителей Новосибирской области отправились на СВО.
Последний поезд с мобилизованными жителями Новосибирской области выехал в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в своем Telegram-канале.
Всё это время они проходили боевое слаживание на военных полигонах региона: специалисты обучались работе с техникой, приборами, а также отлаживали боевое взаимодействие с командирами своих подразделений.
Губернатор пожелал скорейшего возвращения бойцов домой.
Ранее мобилизованные жители Новосибирска рассказали о боевом слаживании на полигоне.
Также Сиб.фм сообщал, что мобилизованный из Новосибирской области подал в суд на военкомат. По словам мужчины, его диагноз требовал дополнительного исследования для определения степени годности к воинской службе.
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