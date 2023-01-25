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общество

В аптеках Новосибирской области вновь появится Тамоксифен

Фото В аптеках Новосибирской области вновь появится Тамоксифен
Фото В аптеках Новосибирской области вновь появится Тамоксифен

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Найден новый поставщик лекарства Тамоксифен в аптеки Новосибирской области.

Народный Фронт Новосибирской области сообщил, что в аптеки Новосибирской области вскоре вернется лекарство Тамоксифен. Пациенты с онкологическими заболеваниями в регионе столкнулись с проблемой отсутствия необходимого препарата, так как он просто исчез из аптек. На сегодняшний день купить лекарство в Новосибирской области невозможно.

По словам врача-гематолога, онколога и заведующей отделением городской больницы Новосибирска Марии Колесниковой, новый поставщик препарата уже найден, в данный момент решается вопрос по поводу закупа.

В ближайшие месяцы лекарство для пациентов с раком молочной железы вновь будет доступно. Специалист подчеркнула, что для паники нет поводов, а вопрос взят под контроль у министерства здравоохранения и у онкологов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске аптеки заявили о дефиците препарата «Бисептол». Кроме того, появлялась информация, что мошенники зарабатывают на дефиците лекарств в аптеках Новосибирска.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

Новосибирская область
лекарства
рак
онкология
аптека
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