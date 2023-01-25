В больницах Новосибирска №11 и №25 открыли новые отделения гастроэнтерологии

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В двух новосибирских больницах открыли гастроэнтерологические отделения.

В ГКБ №11 и №25 в Новосибирске начали работу круглосуточные и дневные стационары гастроэнтерологического профиля — их перенесли из больницы №12. Об этом сообщили в правительстве региона.

Так, в каждой больнице установили по 20 круглосуточных коек и по 1 дневных.

Кроме того, в городской клинической больнице №1 число коек гастроэнтерологического отделения увеличили с 25 до 30. В областной больнице число коек остается неизменным — 45 — а отделение продолжает работу в штатном режиме.

В ближайшее время в областной поликлинике также появится отделение гастроэнтерологии с мощностью 60 коек.

«Поскольку в структуре Городской клинической больницы № 12 и Городской инфекционной клинической больницы № 1 не предусмотрены отделения хирургии, было принято решение привести порядок организации деятельности гастроэнтерологического дневного стационара и гастроэнтерологического отделения этих медучреждений в соответствие с правилами, утвержденными приказом Минздрава России», — сообщает пресс-служба ведомства.