В Новосибирске до суда дошло ещё одно дело о мошенничестве с муниципальными квартирами

Фото с судебного процесса по делу о хищении муниципальных квартир из архива Сиб.фм

Следователи СКР закончили расследовать ещё одно уголовное дело о хищении муниципальных квартир в Новосибирске – на этот раз ущерб оценивается в 45 миллионов рублей.

До Центрального районного суда дошло новое дело о присвоении муниципальных квартир на общую сумму в 45 миллионов рублей. Теперь перед судом предстанет 51-летний представитель фирмы, работавшей с недвижимостью.

"По версии следствия, с 03.12.2012 по 26.06.2014 директор коммерческой организации, находясь на территории города Новосибирска, не имея прав на отчуждение муниципального имущества, злоупотребляя доверием должностных лиц мэрии города Новосибирска, незаконно заключал договоры долевого участия с гражданами, после чего у граждан возникло право оформления жилых помещений в личную собственность, в результате чего жилые помещения выбыли из собственности мэрии города Новосибирска. Ущерб от совершенных преступлений составил более 45 миллионов рублей", – сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

51-летнего риэлтера будет судить Центральный районный суд по двум эпизодам мошенничества – по части 3 статьи 159 и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере). Сейчас на имущество фигуранта наложен арест.

Напомним, в конце декабря прошлого года в этом же суде вынесли приговор бывшему начальнику комитета по жилищным вопросам мэрии Светлане Стыниной, ее экс-заместителю Андрею Гудченко и предпринимателю Елене Камерзановой. Их обвиняли в хищении 52 муниципальных квартир. Тогда следователям удалось доказать только эти эпизоды из предполагаемых 1 500.

В январе этого года общественник Константин Виноградов вновь поднял вопрос о хищении муниципального жилья. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал отчёта у регионального СУ, не прошло и недели, как в суд уходит новое уголовное дело.