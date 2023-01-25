В Новосибирске пешеходы из-за наледи не могли нажать на кнопку светофора

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области»

Новосибирские пешеходы испытывали сложности с переходом дороги в центральном районе города из-за наледи у светофора.

Новосибирская прокуратура провела проверку ситуации со светофором рядом с Экономическим лицеем. Столб с кнопкой регулирования засыпало снегом, возникла наледь.

23 января ребенок пытался нажать на кнопку, наступив на снежную горку, но упал и рассек бровь. Пешеходы не могли подойти к столбу, чтобы нажать кнопку регулирования и перейти дорогу.

После проверки прокуратура вынесла представление руководителю МКУ «ДЭУ № 1» с требованием устранить нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Территорию у светофора очистили, теперь пешеходам ничто не мешает пользоваться кнопкой на светофоре.

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