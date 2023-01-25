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В Новосибирске полицейская машина попала в аварию

Фото В Новосибирске полицейская машина попала в аварию
Фото В Новосибирске полицейская машина попала в аварию

Фото: «Инцидент Новосибирск»/ВК

ДТП с участием служебной полицейской машины произошло в Новосибирске.

В Новосибирске на улице Станционной произошла авария с участием служебной полицейской машины. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». ДТП произошло в среду, 25 января.

По словам очевидцев, машину развернуло на дороге в результате столкновения с другим автомобилем. В полиции подтвердили факт ДТП с участием служебного транспорта, начата проверка. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее Сиб.фм писал, что В Барабинском районе произошло смертельное ДТП в результате аварии с участием двух грузовых и одного легкового автомобилей погиб человек. Погибшим оказался водитель КамАЗ, его личность и возраст ещё устанавливаются. Пострадавший — водитель другого грузового авто, он находится в больнице. Владелец легковой машины не пострадал.

Напомним, ранее водитель "Mersedes Benz" погиб в ДТП с грузовиком под Новосибирском.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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