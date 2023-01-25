Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске пожарные спасли из горящего дома 8 кроликов

Фото В Новосибирске пожарные спасли из горящего дома 8 кроликов
Фото В Новосибирске пожарные спасли из горящего дома 8 кроликов

Фото: МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске пожарные спасли от огня и дыма 8 кроликов.

Во вторник, 24 января, в частном секторе Новосибирска загорелась постройка около жилого дома. Пожарные успели потушить огонь и спасти из огня кроликов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по НСО.

Бригада МЧС прибыла на вызов в 17:09 на улицу Декоративная и потушила пожар на площади 35 квадратных метров за 9 минут. Огонь со строения на участке не успел перекинуться на жилой дом.

«Во время тушения возгорания огнеборцы также спасли от огня и дыма восемь кроликов, которые находились в горящем строении», — сообщили в ведомстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сгорел частный дом на улице Чулымская. Сгорели бревенчатый дом и пристроенный к нему сарай. На момент прибытия спасателей помещения были полностью охвачены огнём.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24413
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
21617
В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты
16861
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
12728
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
9006
Татьянин день 25 января 2023: новые красивые открытки для студентов и Татьян
7906
В Новосибирской области пропала 35-летняя женщина, приехавшая в гости к друзьям
7201
В Новосибирске стаффордширский терьер запрыгнул в машину пенсионерки попросить о помощи