В Новосибирске пожарные спасли из горящего дома 8 кроликов

Фото: МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске пожарные спасли от огня и дыма 8 кроликов.

Во вторник, 24 января, в частном секторе Новосибирска загорелась постройка около жилого дома. Пожарные успели потушить огонь и спасти из огня кроликов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по НСО.

Бригада МЧС прибыла на вызов в 17:09 на улицу Декоративная и потушила пожар на площади 35 квадратных метров за 9 минут. Огонь со строения на участке не успел перекинуться на жилой дом.

«Во время тушения возгорания огнеборцы также спасли от огня и дыма восемь кроликов, которые находились в горящем строении», — сообщили в ведомстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сгорел частный дом на улице Чулымская. Сгорели бревенчатый дом и пристроенный к нему сарай. На момент прибытия спасателей помещения были полностью охвачены огнём.