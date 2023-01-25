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В Новосибирской области появится Центр изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий

Фото В Новосибирской области появится Центр изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий
Фото В Новосибирской области появится Центр изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий

Фото: Сбер

Центр изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий появится в Новосибирской области в 2023 году.

Во вторник, 24 января, министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, ректор НГУ Михаил Федорук и председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев подписали договор о создании Центра изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Цель центра — борьба с онкологией и туберкулезом, создание медицинских дата-сетов, разработка моделей по обнаружению лесных пожаров, этическая разработка и применение систем ИИ в различных отраслях экономики. Центр будет создан на базе НГУ в 2023 году.

«Для достижения высоких результатов в развитии IT-технологий важно объединять три компонента — образование, наука, коммерциализация. Это именно то, что сочетает университет сегодня. Почти треть студентов НГУ обучается на IT-направлениях, которые в том числе занимаются проектами, связанными с искусственным интеллектом и внедрением его в научные исследования. Это позволяет выпускать большое количество специалистов, востребованных на рынке передовых технологий», — рассказал ректор НГУ Михаил Федорук.

Сергей Цукарь пояснил, что в Новосибирской области есть большие заделы в сфере искусственного интеллекта, это и научные разработки, и бизнес-компании, и внедрения в госсекторе. По его словам, это мировой тренд, который нельзя упустить.

«Действия в одной связке науки, государства, бизнеса открывают перед нами огромные возможности по качественному рывку вперёд, внедрению новейших разработок в разные сферы жизни на благо людей», — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске началось строительство второй очереди кампуса НГУ.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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