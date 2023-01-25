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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии по скорой помощью под Новосибирском

Фото Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии по скорой помощью под Новосибирском
Фото Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии по скорой помощью под Новосибирском

Фото: СК РФ по Новосибирской области

Врачи прокомментировали состояние троих пострадавших в автокатастрофе под Новосибирском.

Утром во вторник, 24 января, на трассе Северный объезд в Новосибирской области столкнулись скорая помощь и легковой автомобиль. 4 человека погибли, еще 3 получили травмы. Врачи рассказали о состоянии пострадавших, сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на источник в Новосибирской областной клинической больнице.

По словам врачей, двоих пострадавших в аварии направлены в областную больницу. Их состояние стабильное. Одному их них требуется операция, её проведут в ближайшее время. Еще одного пострадавшего направили в ближайшую к месту аварии Коченёвскую больницу. Его планируют перевести в областную, когда состояние будет более стабильным.

В аварии погибли водитель и пассажир легковой Mitsubishi, а также фельдшер и второй водитель автомобиля скорой помощи.

Следователи проверяют обстоятельства, при которых произошла авария. Ход разбирательств контролирует глава СКР Бастрыкин.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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