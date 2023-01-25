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Глава СК Бастрыкин поручил проверить смертельное ДТП со скорой помощью под Новосибирском

Фото Глава СК Бастрыкин поручил проверить смертельное ДТП со скорой помощью под Новосибирском
Фото Глава СК Бастрыкин поручил проверить смертельное ДТП со скорой помощью под Новосибирском

Фото: МВД Медиа

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался смертельным ДТП с участием машины скорой помощи на Северном объезде Новосибирска.

Пресс-служба СК РФ сообщила, о поручении главы ведомства Александра Бастрыкина проверить ДТП на Северном объезде Новосибирска, в котором погибли четыре человека, включая двух врачей.

Напомним, утром во вторник, 24 января, на Северном объезде Новосибирска произошла авария с участием экипажа скорой помощи и «Митцубиси». Спецавтомобиль доставил двух пациентов из Татарской ЦРБ в стационар Новосибирска. Когда медики возвращались обратно, скорая совершила наезд на барьерное ограждение, вылетела на встречную полосу и столкнулась с иномаркой. После этого машина «неотложки», в которой находились фельдшер и два водителя, загорелась.

По данным источника Сиб.фм, фельдшера звали Александр В., водителя — Валерий В. Они погибли на месте, а второй водитель Сергей К. находится в реанимации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что следователи проверят обстоятельства ДТП с четырьмя погибшими под Новосибирском.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

ДТП
проверка
СУ СК РФ
авария, дтп
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