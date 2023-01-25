Глава СК Бастрыкин поручил проверить смертельное ДТП со скорой помощью под Новосибирском

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался смертельным ДТП с участием машины скорой помощи на Северном объезде Новосибирска.

Пресс-служба СК РФ сообщила, о поручении главы ведомства Александра Бастрыкина проверить ДТП на Северном объезде Новосибирска, в котором погибли четыре человека, включая двух врачей.

Напомним, утром во вторник, 24 января, на Северном объезде Новосибирска произошла авария с участием экипажа скорой помощи и «Митцубиси». Спецавтомобиль доставил двух пациентов из Татарской ЦРБ в стационар Новосибирска. Когда медики возвращались обратно, скорая совершила наезд на барьерное ограждение, вылетела на встречную полосу и столкнулась с иномаркой. После этого машина «неотложки», в которой находились фельдшер и два водителя, загорелась.

По данным источника Сиб.фм, фельдшера звали Александр В., водителя — Валерий В. Они погибли на месте, а второй водитель Сергей К. находится в реанимации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что следователи проверят обстоятельства ДТП с четырьмя погибшими под Новосибирском.