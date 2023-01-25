Застрявшая на дороге фура создала пробку из троллейбусов в Новосибирске

Фото: МК в Новосибирске
В Новосибирске застрявшая фура парализовала движение троллейбусов.
Утром в среду, 25 января, в Новосибирске на проспекте Дзержинского образовалась пробка из троллейбусов. Об этом сообщил корреспондент «МК в Новосибирске».
Водитель грузовой машины не справился с управлением, и фура остановилась под контактной линией троллейбусов, загораживая им проезд. Из-за этого движение троллейбусов на улице остановилось.
По заявлению очевидцев, в результате ДТП в ряд выстроились несколько троллейбусов. Пассажиры выходили из них, чтобы воспользоваться другим транспортом.
Такой ситуации могут избежать новые троллейбусы, прибывшие в Новосибирск из Уфы: они обладают запасом автономного хода около 40 километров и могут некоторое время игнорировать перебои электричества, недоступность контактной сети или обрыв проводов.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске до конца января ограничат движение транспорта по центру города.
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