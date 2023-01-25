Застрявшая на дороге фура создала пробку из троллейбусов в Новосибирске

Фото: МК в Новосибирске

В Новосибирске застрявшая фура парализовала движение троллейбусов.

Утром в среду, 25 января, в Новосибирске на проспекте Дзержинского образовалась пробка из троллейбусов. Об этом сообщил корреспондент «МК в Новосибирске».

Водитель грузовой машины не справился с управлением, и фура остановилась под контактной линией троллейбусов, загораживая им проезд. Из-за этого движение троллейбусов на улице остановилось.

По заявлению очевидцев, в результате ДТП в ряд выстроились несколько троллейбусов. Пассажиры выходили из них, чтобы воспользоваться другим транспортом.

Такой ситуации могут избежать новые троллейбусы, прибывшие в Новосибирск из Уфы: они обладают запасом автономного хода около 40 километров и могут некоторое время игнорировать перебои электричества, недоступность контактной сети или обрыв проводов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске до конца января ограничат движение транспорта по центру города.