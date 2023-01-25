В Новосибирске до конца января ограничат движение транспорта по центру города

Фото: pixabay.com
На улице Сибирской в Новосибирске до конца января ограничат движение транспорта.
По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, до конца января будет ограничено движение транспорта по улице Сибирской, которую намерены сузить на 3 метра в связи с проведением ремонтных работ.
Ограничения вступили в силу 24 января и завершат действие 31 января, они касаются участка дороги рядом с домом №31 по улице Сибирской. В этот период проведут аварийный ремонт водопровода специалистами Горводоканала.
Новосибирских автомобилистов просят проявлять внимание на этом участке дороги и следовать указаниям знаков и информационных счетов.
Ранее Сиб.фм сообщил, что жительница Новосибирска оплатила более 40 штрафов за превышение скорости. Кроме того, врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии по скорой помощью под Новосибирском.
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