В Новосибирске до конца января ограничат движение транспорта по центру города

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На улице Сибирской в Новосибирске до конца января ограничат движение транспорта.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, до конца января будет ограничено движение транспорта по улице Сибирской, которую намерены сузить на 3 метра в связи с проведением ремонтных работ.

Ограничения вступили в силу 24 января и завершат действие 31 января, они касаются участка дороги рядом с домом №31 по улице Сибирской. В этот период проведут аварийный ремонт водопровода специалистами Горводоканала.

Новосибирских автомобилистов просят проявлять внимание на этом участке дороги и следовать указаниям знаков и информационных счетов.

Ранее Сиб.фм сообщил, что жительница Новосибирска оплатила более 40 штрафов за превышение скорости. Кроме того, врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии по скорой помощью под Новосибирском.