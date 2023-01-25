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Жительница Новосибирска оплатила более 40 штрафов за превышение скорости

Фото Жительница Новосибирска оплатила более 40 штрафов за превышение скорости
Фото Жительница Новосибирска оплатила более 40 штрафов за превышение скорости

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Автоледи из Новосибирска оплатила более 40 штрафов, накопленных за 2022 год.

39-летняя жительница Калининского района Новосибирска накопила более 40 штрафов за нарушения правил ПДД. Погасить долг в размере 61 тысячи рублей автоледи решилась после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

"Большая часть нарушений правил дорожного движения касалась превышения скоростного режима", — уточнили в ведомстве.

Женщина добровольно не платила штрафы, в итоге судебные приставы применили меры принудительного исполнения, за которыми последовали: аресты счетов должницы, запрет покидать страну, а также продавать свой автомобиль.

В ГУФССП России по Новосибирской области пояснили, что подобные вынесенные судебными приставами ограничения побудили жительницу оплатить 41 штраф ГИБДД.

Однако, помимо многочисленных штрафов, женщине пришлось оплатить исполнительский сбор, который значительно превысил сумму долга и составил 40 тысяч рублей.

После выполнения требований судебных приставов, исполнительное дело в отношении жительницы Новосибирска закрыли.

Как ранее писал Сиб.фм, аналитики автомобильного сайта «Дром» проанализировали штрафы ГИБДД за нарушения, которые фиксируют камеры видеонаблюдения.

Оказалось, что в Новосибирске самое распространённое нарушение – это превышение скорости на 20-40 км/ч. Именно за это водители получили 78 % «писем счастья».

Напомним, в ноябре 2022 года судебные приставы арестовали внедорожник новосибирца «Mitsubishi Outlander». 42-летний мужчина неоднократно игнорировал требования о возврате долга и не являлся на прием.

 

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Автор:
Токарева Мария
журналист

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