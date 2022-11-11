Судебные приставы арестовали внедорожник неплательщика в Новосибирске

Фото: пресс-служба УФССП по НСО

Японский внедорожник новосибирца погрузили на эвакуатор под контролем судебного пристава из-за просроченных долгов.

Судебный пристав погрузил внедорожник новосибирца «Mitsubishi Outlander» на эвакуатор, после того как 42-летний мужчина неоднократно проигнорировал требования о возврате долга и не являлся на прием. Несмотря на то, что должнику вынесли ряд временных ограничений и запретов, гражданин продолжил уклоняться от оплаты задолженности.

В качестве обеспечительной меры сотрудник составила акт описи на имущество должника — автомобиль. Транспортное средство опечатали и отвезли на эвакуаторе на ответственное хранение взыскателю. Если должник в установленный срок не погасит 250 тысяч рублей, тогда его автомобиль передадут для дальнейшей реализации. Денежные средства, вырученные от продажи арестованного имущества, пойдут в счёт погашения долга, а оставшиеся — перечислят должнику.

Кроме того, поскольку судебное решение не исполнено в добровольный срок, гражданину придется дополнительно оплатить исполнительский сбор в размере 17 500 рублей.

Гражданин, осознав, что действительно может остаться без автомобиля, заверил взыскателя, что ближайшее время вернёт долг.

Ранее Сиб.фм сообщал об аресте автомобиля «Audi Q3» у другого должника. Также появлялась информация о жителе Искитима, погасившем алиментный долг на почти полмиллиона рублей.