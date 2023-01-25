Житель Новосибирска вышел за сигаретами и пропал без вести

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирске с середины января ищут пропавшего 32-летнего мужчину.

В Новосибирске без вести пропал 32-летний житель Первомайского района Алексей Тулуш. Мужчина вышел в магазин за сигаретами 16 января, с того момента о местонахождении мужчины ничего неизвестно. Об этом со ссылкой на руководителя поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщает «АиФ-Новосибирск».

По её словам, с карты после его ухода не списались деньги.

«Мужчина вышел за сигаретами, с собой был ключ от квартиры и карта на покупку сигарет. Обратно он не вернулся. Движения денег по карте не было. Близкие заявили в полицию не сразу. Раньше мог куда-нибудь уйти к друзьям, но обязательно в тот же день или на следующий день отзвонится, даст о себе знать. В этот раз домой не вернулся, родные написали заявление в полицию и обратились к нам за помощью», — рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт-Новосибирск» Алеся Яблонских

Приметы мужчины: рост 170-172 сантиметра, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в коричневую дубленку, синие джинсы, черные ботинки, коричневую шапку-ушанку.

Напомним, ранее под Новосибирском 41-летний мужчина пропал после звонка от неизвестного.