27-летний ординатор НИИТО из Гватемалы рассказал о жизни в Новосибирске

Фото: Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна

27-летний Эрик Эстуардо Моралес Соларес из Гватемалы, учащийся в НИИТО, поделился впечатлениями от жизни в Новосибирске.

В ординатуру Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна приезжают учиться выпускники медицинских университетов из разных городов мира. Один из них — 27-летний Эрик Эстуардо Моралес Соларес из Гватемалы (Центральная Америка), выпускник НГМУ, ныне учащийся на 2 курсе специальности «травматология-ортопедия», рассказал НИИТО, как ему даётся изучение русского языка и можно ли привыкнуть к холоду.

Мужчина захотел стать врачом еще будучи ребенком, его с детства интересовало, как устроен человеческий организм, а на футбольных соревнованиях ему хотелось помочь спортсменам с вывихами и травмами.

После окончания школы Эрик узнал о программе, согласно которой лучшим выпускникам школ из Гватемалы помогают поступить в российские вузы, а уже через несколько месяцев в конце 2014 года, парень получил визу и уехал в Ростов. До этого ему никогда не доводилось слышать русскую речь, а язык он начал изучать с азов. По словам ординатора, ему повезло, что его соседом по общежитию стал житель Казахстана, с которым можно было практиковаться в новом языке.

«С 1 по 3 курс университета я сначала читал главу по-русски, затем эту же тему читал на испанском и переводил на русской. Такой стресс. Мои соседи за час прочитали анатомию, а ты сидишь до 4 часов утра читаешь одну страницу», — вспомнил будущий врач.

Самым сложным в русском языке Эрик считает окончания, падежи и произношение. В изучении больше всего ему помогло общение с носителями языка. Лишь после 3 курса гватемалец начал уверенно читать и говорить по-русски.

За время жизни в России будущий врач понял, что многие стереотипы о местных жителях — неверны и ближе познакомился с русской культурой. Особенно ординатора из Гватемалы удивил российский подход к украшению праздничного стола.

«От каких стереотипов я избавился? То, что все злые. Я понял, что это не так. Вообще я понял, что чтобы понять, что такое русская культура, нужно прийти домой к русскому человеку и посмотреть, как всё устроено. Мне очень нравится, как украшают столы, это очень ярко. Салаты очень яркие! У нас такого нет. У нас так — положил помидор и огурец, вот и салат получился», — рассказал Эрик.

В Гватемале постоянные температуры составляют около +26...+30 градусов, в холода местные жители видят только в горах. По словам ординатора, в России он узнал настоящий холод: в Ростове мужчине приходилось очень тепло одеваться, несмотря на температуру в -5 градусов.

«Потом я научился правильно одеваться, купил термобельё. Мне очень нравится русская пословица: сибиряк не тот, кто терпит холод, а тот, кто хорошо одевается», — отметил будущий врач.

В университете гватемалец узнал о существовании НИИТО, и сразу захотел поступить, так как в Новосибирске можно стать более узкоспециализированным доктором, увидеть и поучаствовать в высокотехнологичных операциях.

«Пока я ещё определяюсь, чем займусь в своей области, мне интересны и эндопротезирование, и позвоночник, и детская ортопедия. Я очень благодарен, что учусь здесь и узнаю столько нового. Мне очень повезло оказаться в России», — признался Эрик.

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