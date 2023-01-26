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общество

Врач из Новосибирска назвала самые эффективные витамины в борьбе с ОРВИ

Фото Врач из Новосибирска назвала самые эффективные витамины в борьбе с ОРВИ
Фото Врач из Новосибирска назвала самые эффективные витамины в борьбе с ОРВИ

Фото: Freepik.com

Врач из Новосибирска посоветовала самые эффективные витамины от ОРВИ.

Под данным Минздрава, в середине января число заболевших ОРВИ в Новосибирской области превысило 18 тысяч человек. Чтобы узнать, как помочь организму бороть с простудой и не заразиться вовсе, журналист «АиФ-Новосибирск» обратился к терапевту, врачу спортивной медицины сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Анастасии Ишмухаметовой.

Специалист сразу отметила, что витамин С — не самый мощный защитник от простуды. Гораздо более эффективными показывают себя витамины D, A, B12, цинк, омега-3 ненасыщенные жирные кислоты.

Так, витамин D помогает блокировать респираторные инфекции — гриппы, ОРВИ и в особенности COVID-19. Приём этого витамина снижает риск тяжелого течения болезни и предотвращает цикотиновый шторм. Витамин содержится в жирных сортах рыбы, а также его можно получить из традиционного рыбьего жира.

Витамин A помогает восстановить повреждённую слизистую оболочку.

Часто при заболевании коронавирусом оказывается нервная система — её эффективно восстанавливает B12.

Цинк и омега-3 ненасыщенные жирные кислоты укрепляют иммунную систему и не позволяют вирусу попасть в клетки тела. Цинк — часть цепочки производства лейкоцитов, а омега-3 кислоты укрепляют мембраны клеток. Получить их можно из морепродуктов: рыбы, моллюсков, водорослей.

Не стоит преуменьшать роль витамина С. Он защищает организм от свободных радикалов, которые повреждают здоровые клетки тела. В сезон гриппа и вирусных заболеваний рекомендуется принимать по 70-100 мг витамина в день взрослым и по 30-60 мг детям. Его много в овощах, ягодах и фруктах. Несмотря на ассоциасию витамина С с лимонами, его намного больше в клубнике, киви, облепихе, смородине, укропе. Также витамин можно получить из шпината, болгарского перца, белокочанной капусты, мандаринах и многих других фруктах.

Анастасия Ишмухаметова подчеркнула, что важно получать эти витамины из продуктов, а не концентратом из таблеток и препаратов — так они лучше усваиваются.

Ранее врач из Новосибирска рассказала, как быстро вылечить ангину и красные гланды.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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