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50-летний мужчина и 8 кошек погибли на пожаре в двухэтажном доме в Новосибирске

Фото 50-летний мужчина и 8 кошек погибли на пожаре в двухэтажном доме в Новосибирске
Фото 50-летний мужчина и 8 кошек погибли на пожаре в двухэтажном доме в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

В пожаре в двухэтажном доме в Дзержинском районе Новосибирска погиб 50-летний мужчина и 8 кошек.

По информации группы «АСТ-54», утром в четверг, 26 января, в Дзержинском районе Новосибирска произошел смертельный пожар.

Возгорание произошло в 5:30 в двухэтажном доме по адресу Промкирпичная, 11. К зданию стянулись спецавтомобили МЧС.

В пожаре погиб 50-летний мужчина и 8 кошек. Был эвакуирован еще один новосибирец, однако спасти его не удалось. Еще 11 человек успели эвакуироваться самостоятельно.

Площадь пожара составила 20 кв. метров. Огонь был потушен в 06:20.

Ранее Сиб.фм сообщил, что в Новосибирске пожарные спасли из горящего дома 8 кроликов.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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