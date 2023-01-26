Депутат Терепа официально покинул Заксобрание Новосибирской области

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Депутат Заксобрания от «Единой России» Александр Терепа сложил с себя полномочия, чтобы занять пост управляющего отделением Социального фонда России в Новосибирске.

В четверг, 26 января, депутат Заксобрания от «Единой России» Александр Терепа сложил полномочия из-за перехода на новую должность. На 30-й сессии регионального парламента депутаты проголосовали за осрочное прекращение полномочий Александра Терепы на основании его письменного заявления.

С 1 января Александр Терепа, ранее возглавлявший отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, занял пост управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования, объединяющим в себе функции и полномочия, возложенные ранее на региональные отделения ПФР и Фонда социального страхования.

С 1997 по 2010 год Александр Терепа был мэром Бердска, а затем занимал пост управляющего отделением пенсионного фонда РФ по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутат сложил с себя полномочия начальника строительного комитета Заксобрания НСО.