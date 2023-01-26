Многодетная мать под Новосибирском ищет любовника из-за отсутствия секса с мужем

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В Новосибирской области многодетная мать решила завести дневного любовника из-за отсутствия секса с мужем.

Жительница Новосибирской области пожаловалась на отсутствие секса с мужем после рождения троих детей. Малыши привыкли спать в одной комнате с родителями, что сказалось на личной жизни семьи. Об этом многодетная мать рассказала в паблике "Подслушано Бердск" в "ВК".

Со слов женщины, семья живет в трехкомнатной квартире, однако отселить детей в другие комнаты не удается.

"Один с папой, другой с мамой, третий более менее адекватный, спит один, но тоже в зале. Чего то там боятся вечно, сами не заметили, как перетащили их спать к себе", — посетовала сибирячка.

Из-за постоянного присутствия детей в комнате, супруги не могут заниматься сексом. Усугубляет ситуацию и плотный рабочий график мужа.

"Днём муж работает, пока дети в саду, вечером устаёт как лошадь, под утро получалось бы, но дети..." — написала она.

Автор поста сетует, что в ней "накопилось много страсти" и "она хочет секса". Именно поэтому мать троих детей решила завести дневного любовника, обязательно — женатого, чтобы не разрушать брак.

"Жизнь одна, старость не за горами, муж не шевелится, не фантазирует, не предлагает, а я вот Хочу...", — призналась она.

Откровенный пост сибирячки вызвал бурную реакцию комментаторов. Подписчики паблика посоветовали многодетной матери выйти на работу, вместо того, чтобы "наставлять рога" мужу. Также прозвучала версия о том, что супруг избегает секса с женой из-за страха стать отцом в четвертый раз.

Ранее Сиб.фм писал, что жительницы Новосибирска жалуются на мужей-абьюзеров в социальных сетях.