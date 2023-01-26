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общество

Невролог объяснил, как оказать первую помощь при сотрясении

Фото Невролог объяснил, как оказать первую помощь при сотрясении
Фото Невролог объяснил, как оказать первую помощь при сотрясении

Freepik, authors: KatarzynaBialasiewicz

По словам невролога Виктории Квилинской, при сотрясении мозга пострадавшего нужно положить на бок.

Если человек получил сотрясение мозга и потерял сознание, его следует положить на бок, чтобы рвота не попала в дыхательные пути. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач-невролог Виктория Квилинская. Как отмечает медик, если пострадавший остался в сознании, его нужно оставить лежать на спине с приподнятой головой.

«Если есть открытая рана, ее необходимо перевязать, при этом необходимо следить за дыханием и сердцебиением. И обязательно вызывайте скорую помощь», — добавила Квилинская.

Напомним, невролог рассказала, какой стиль плавания подойдет при болях в пояснице.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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