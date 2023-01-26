Новосибирский метрополитен перевёз более 77 миллионов человек за 2022 год

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В метро Новосибирска совершили более 77 миллионов поездок за год.

За 2022 год услугами Новосибирского метрополитена воспользовались 77 миллионов 281 тысяча пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба транспортной компании.

Ещё в 2021 году этот показатель был равен 75,3 миллиона человек — за год число перевозок выросло на 2 миллиона.

Как отмечают аналитики метрополитена, доля пассажиров, пользующихся услугами метрополитена, в общем объеме городских перевозок составляет 28,8%, а в перевозках, осуществляемых только муниципальным транспортом – 48,9% — то есть услугами метро пользуются столько же жителей и гостей города, сколько суммарно всеми остальными видами муниципального транспорта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирский метрополитен перестал использовать пятивагонные составы. Их вводили в часы пик с августа по декабрь 2022 года в качестве эксперимента.