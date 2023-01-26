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Новосибирский метрополитен перевёз более 77 миллионов человек за 2022 год

Фото Новосибирский метрополитен перевёз более 77 миллионов человек за 2022 год
Фото Новосибирский метрополитен перевёз более 77 миллионов человек за 2022 год

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В метро Новосибирска совершили более 77 миллионов поездок за год.

За 2022 год услугами Новосибирского метрополитена воспользовались 77 миллионов 281 тысяча пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба транспортной компании.

Ещё в 2021 году этот показатель был равен 75,3 миллиона человек — за год число перевозок выросло на 2 миллиона.

Как отмечают аналитики метрополитена, доля пассажиров, пользующихся услугами метрополитена, в общем объеме городских перевозок составляет 28,8%, а в перевозках, осуществляемых только муниципальным транспортом – 48,9% — то есть услугами метро пользуются столько же жителей и гостей города, сколько суммарно всеми остальными видами муниципального транспорта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирский метрополитен перестал использовать пятивагонные составы. Их вводили в часы пик с августа по декабрь 2022 года в качестве эксперимента.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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