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общество

Новосибирский метрополитен перестал использовать пятивагонные составы

Фото Новосибирский метрополитен перестал использовать пятивагонные составы
Фото Новосибирский метрополитен перестал использовать пятивагонные составы

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирском метрополитене отказались от использования пятивагонных составов.

В метрополитене Новосибирска прекратили использовать пятивагонные составы. Как сообщила пресс-служба метро, это связано с необходимость большего количества вагонов.

Подземка использовала пятивагонные составы на линии в часы пик с августа по декабрь 2022 года.

Чтобы вводить пятивагонные составы на постоянной основе, новосибирскому метрополитену нужно больше вагонов. Сейчас такой технической возможности нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на кассах станции метро «Спортивная» установили бронированные стёкла. Из-за перенесённых сроков сдачи станции начальнику дептранса мэрии города грозит штраф или дисквалификация на срок до двух лет.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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