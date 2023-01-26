Общественная палата Новосибирской области инициировала отмену прямых выборов мэра города

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Общественная палата Новосибирской области инициировала изменение порядка выборов мэра Новосибирска.

Члены общественной палаты Новосибирской области единогласно поддержали обращение об отмене выборов градоначальника прямым голосованием, оно будет направлено в законодательное собрание области, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя палаты Галину Гридневу.

По словам Гридневой, члены и эксперты общественной палаты провели широкое обсуждение вопроса изменения порядка прямых выборов главы города и поддержали модель конкурсного назначения мэра, которая гарантирует, что к руководству придет грамотный и профессиональный управленец.

Гриднева также отметила, что практика других городов показывает, что введение конкурсного назначения мэра увеличит финансирование, что поможет улучшить благоустройство города.

Председатель совета ветеранов Новосибирской области Виктор Леонов также выступил в поддержку назначения главы города, так как это даст возможность избирать на конкурсной основе кандидатов, имеющих опыт хозяйственной и административной работы.

«Зная все подводные камни, которые мы рассматривали и на региональном уровне, и на уровне Совета Федерации, могу сказать, что закон о местном управлении списан, по существу, с законодательства Германии. Я могу уже сегодня сказать, что прямые выборы руководителя муниципального органа — это мнимая самостоятельность. В ущерб свободе мы потеряли профессионализм управления», — заявил Леонов.

Ранее губернатор Новосибирской области Травников назвал отмену выборов мэра города возможной. Эту идею также поддержал вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

До недавнего времени прямые выборы сохранялись времени в Абакане, Кемерове, Новосибирске, Томске, Хабаровске и Якутске. 27 октября 2022 года облдума Томской области приняла решение об отмене прямых выборов мэра Томска, теперь его будет выбирать специальная комиссия при помощи конкурсных процедур.