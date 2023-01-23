Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров поддержал отмену выборов мэра

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Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и командир элитного батальона «Вега» Андрей Панферов высказался в поддержку отмены выборов мэра города.

Первый вице-спикер Заксобрания НСО и командир элитного батальона «Вега» Андрей Панферов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поддержал идею отменить выборы мэра в Новосибирске.

По мнению Панферова, система, в которой главу города назначают по результатам конкурса, поможет укрепить управленческую вертикаль, исключить конфликты и добиться более слаженной работы.

В качестве примеров проблем, законодатель привел бюрократические проволочки, с которыми столкнулся при формировании отряда «Вега», а также назревшие городские проблемы в сфере ЖКХ и дорожного строительства. Кроме того, Панферов сослался на позитивный опыт регионов, где модель конкурсного назначения мэров показала свою эффективность.

«Экономическая и политическая обстановка в стране и мире такова, что только совместными усилиями всех ветвей власти можно решить проблемы и задачи, которые ставит перед обществом сама жизнь. Конкурсное назначение глав городов – общефедеральный тренд, который позволяет практически во всех крупных городах России решить вопрос с формированием эффективной управленческой команды на уровне регион-город», — резюмировал первый вице-спикер.

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