Отпуск для мобилизованных в феврале 2023: кого отпускают домой из зоны СВО

Минобороны РФ, Густаво Зырянова / Сиб.фм

С момента начала частичной мобилизации прошло уже немало времени. Многие военные до сих пор остаются в зоне на спецоперации. В материале Сиб.фм рассказываем, когда мобилизованные смогут вернуться домой.

Когда мобилизованные начнут возвращаться домой?

Офи­ци­аль­ных доку­мен­тов с указанием сроков окон­ча­ния служ­бы в рам­ках частичной моби­ли­за­ции пока нет. В связи­ с этим раз­лич­ные пред­ста­ви­те­ли структур власти высказывают разные точки зрения по этом поводу.

Например, депутат Госдумы Дмитрий­ Гусев заявил, что воз­вра­ще­ние военных домой будет воз­мож­но толь­ко после окон­ча­ния спецоперации, а точнее — после победы Рос­сии в этом кон­флик­те. В противном случае воз­вра­ще­ние моби­ли­зо­ван­ных может быть осуществлено в случае особого рас­по­ря­же­ния или при­ка­за президента.

В свою очередь про­фес­сор Ака­де­мии воен­ных наук Нико­лай Тут­рин пояс­нил, что частично мобилизованные россияне смо­гут вер­нуть­ся к семьям после завершения спе­цо­пе­ра­ции либо после окон­ча­ния сро­ка дей­ствия кон­трак­та, который с ними заключили во время частичного призыва на военную службу.

По словам май­о­ра Тут­ри­на, со все­ми частично моби­ли­зо­ван­ны­ми был заключен кон­тракт. На три или шесть меся­цев. Как толь­ко дей­ствие кон­трак­та завершается, воен­ный может вер­нуть­ся домой или заключить новый дого­вор о воен­ной службе.

Как проходит служба у мобилизованных россиян?

К российским военным, неза­ви­си­мо от характера их службы (по кон­трак­ту или моби­ли­зо­ван­ные) при­ме­ня­ет­ся практика рота­ции. Одни воинские части в опре­де­лен­ное время сме­ня­ют дру­гие, давая послед­ним воз­мож­ность отдохнуть и вос­ста­но­вить силы.

Кроме­ того, во время­ про­хож­де­ния служ­бы, сол­да­там еже­ме­сяч­но выплачиваются ­денежные довольствия, а для их семей гарантировано соци­аль­ное обеспечение.

Могут ли мобилизованные получить отпуск?

Пока спе­цо­пе­ра­ция на быв­ших тер­ри­то­ри­ях Укра­и­ны про­дол­жа­ет­ся, моби­ли­зо­ван­ные могут вер­нуть­ся домой толь­ко на период отпуска.

Отпуск военным может быть предо­став­лен как в пла­но­вом порядке­ по про­ше­ствии опре­де­лен­но­го сро­ка служ­бы, так и вне­пла­но­во. Во вто­ром случае­ на выда­чу пары недель отдыха­ в кру­гу семьи могут повлиять­ лич­ные обстоятельства­: рож­де­ние ребенка­, смерть близ­ко­го родственника и тому подобное.

Кого не будут при­зы­вать в случае­ вто­рой вол­ны мобилизации?

Недавно появилась информация о том, что спи­сок лиц, которым будет поло­же­но временное осво­бож­де­ние от при­зы­ва, уве­ли­чил­ся на пару пунктов. Теперь могут отсрочить полу­че­ние повестки муж­чи­ны, у которых есть дети-инвалиды. Вместе­ с ними отрочку от при­зы­ва могут полу­чить граждане муж­ско­го пола, которые­ являются единственными детьми у роди­те­лей, если послед­ние пре­бы­ва­ют в статусе одиноких пенсионеров.

Напомним, 1 ноября о завершении частичной мобилизации заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках появления соответствующего указа.

«Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — сказал представитель Кремля.

Отмечается, что президент Владимир Путин посоветовался с юристами по вопросу указа о завершении частичной мобилизации, такой документ не нужен.

Ранее юрист Помельцев также подтвердил, что закон о мобилизации действительно не предусматривает издания акта, прекращающего мобилизацию.

Как стало известно, в ноябре оперативная часть элитного именного подразделения "Вега" из Новосибирска отбыла в зону СВО. Остальные бойцы отправятся туда в декабре.