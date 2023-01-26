Отпуск для мобилизованных в феврале 2023: кого отпускают домой из зоны СВО

Минобороны РФ, Густаво Зырянова / Сиб.фм
С момента начала частичной мобилизации прошло уже немало времени. Многие военные до сих пор остаются в зоне на спецоперации. В материале Сиб.фм рассказываем, когда мобилизованные смогут вернуться домой.
Когда мобилизованные начнут возвращаться домой?
Официальных документов с указанием сроков окончания службы в рамках частичной мобилизации пока нет. В связи с этим различные представители структур власти высказывают разные точки зрения по этом поводу.
Например, депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что возвращение военных домой будет возможно только после окончания спецоперации, а точнее — после победы России в этом конфликте. В противном случае возвращение мобилизованных может быть осуществлено в случае особого распоряжения или приказа президента.
В свою очередь профессор Академии военных наук Николай Тутрин пояснил, что частично мобилизованные россияне смогут вернуться к семьям после завершения спецоперации либо после окончания срока действия контракта, который с ними заключили во время частичного призыва на военную службу.
По словам майора Тутрина, со всеми частично мобилизованными был заключен контракт. На три или шесть месяцев. Как только действие контракта завершается, военный может вернуться домой или заключить новый договор о военной службе.
Как проходит служба у мобилизованных россиян?
К российским военным, независимо от характера их службы (по контракту или мобилизованные) применяется практика ротации. Одни воинские части в определенное время сменяют другие, давая последним возможность отдохнуть и восстановить силы.
Кроме того, во время прохождения службы, солдатам ежемесячно выплачиваются денежные довольствия, а для их семей гарантировано социальное обеспечение.
Могут ли мобилизованные получить отпуск?
Пока спецоперация на бывших территориях Украины продолжается, мобилизованные могут вернуться домой только на период отпуска.
Отпуск военным может быть предоставлен как в плановом порядке по прошествии определенного срока службы, так и внепланово. Во втором случае на выдачу пары недель отдыха в кругу семьи могут повлиять личные обстоятельства: рождение ребенка, смерть близкого родственника и тому подобное.
Кого не будут призывать в случае второй волны мобилизации?
Недавно появилась информация о том, что список лиц, которым будет положено временное освобождение от призыва, увеличился на пару пунктов. Теперь могут отсрочить получение повестки мужчины, у которых есть дети-инвалиды. Вместе с ними отрочку от призыва могут получить граждане мужского пола, которые являются единственными детьми у родителей, если последние пребывают в статусе одиноких пенсионеров.
Напомним, 1 ноября о завершении частичной мобилизации заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках появления соответствующего указа.
«Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — сказал представитель Кремля.
Отмечается, что президент Владимир Путин посоветовался с юристами по вопросу указа о завершении частичной мобилизации, такой документ не нужен.
Ранее юрист Помельцев также подтвердил, что закон о мобилизации действительно не предусматривает издания акта, прекращающего мобилизацию.
Как стало известно, в ноябре оперативная часть элитного именного подразделения "Вега" из Новосибирска отбыла в зону СВО. Остальные бойцы отправятся туда в декабре.
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