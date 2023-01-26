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общество

Половина жителей Новосибирска отказывается от диспансеризации

Фото Половина жителей Новосибирска отказывается от диспансеризации
Фото Половина жителей Новосибирска отказывается от диспансеризации

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

50% новосибирцев не приходят на бесплатные обследования в диспансерах.

Половина жителей Новосибирска отказывается приходить на бесплатные обследования в диспансерах, которые помогают выявить заболевания на ранней стадии. Об этом сообщила директор Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Фомичёва изданию «Новосибирские Новости».

По данным эксперта, каждый день пройти диспансеризацию приглашают около 30 человек, переболевших COVID-19. В среднем половина из них не приходит.

«Для проведения диспансеризации в лечебных учреждениях созданы все условия. Есть возможность записаться через „Госуслуги“, через колл-центр, все виды записи», — объясняет Марина Фомичева.

Записаться на диспансеризацию и отправиться в диспансер в России может любой желающий. Приоритет отдается тем, кто переболел коронавирусной инфекцией.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бывший главный онколог Новосибирской области возглавил кемеровский диспансер.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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