Появилось видео с попутчиком пропавшего в Новосибирске 51-летнего таксиста

Фото Сиб.фм
В Новосибирске попутчик умершего 51-летнего водителя такси попал на видео.
Появились новые подробности в деле о гибели 51-летнего таксиста Александра Калмыкова в Новосибирске. На видео попал его попутчик.
22 января частный таксист не вернулся домой после смены. Его начали искать волонтёры «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции. Его автомобиль, коричневую Lada Vesta, вместе с телом самого таксиста нашли в лесополосе в Заельцовском районе.
На видео с попутчиком умершего водителя видно, как из машины выходят двое мужчин. Как сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вышедшие из автомобиля пересекли Мочищенское шоссе и направились в сторону Заельцовского кладбища.
На теле таксиста не нашли видимых телесных повреждений. Предварительная причина смерти — переохлаждение.
Еще один таксист пропал ровно за месяц до этого, 22 декабря. Его нашли мертвым через 2 дня после выхода на смену.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в овраге под Новосибирском нашли расчленённое тело мужчины. Найти все его части не удалось. Следователи начали проверку.
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