Пьяный тюменец поджег автомобиль возлюбленной из-за скандала

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Житель Тюмени поджег автомобиль марки «Hyndai Solaris», который принадлежал его сожительнице. Всему виной — ссора между парой.

40-летний тюменец совершил поджог автомобиля своей сожительницы из-за ссоры. Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Тогда, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел во двор и поджег автомобиль марки «Hyndai Solaris» при помощи заранее приготовленного бензина и зажигалки, пишет МегаТюмень.

«В результате преступных действий огнем повреждены детали автомобиля, чем причинен потерпевшей ущерб на сумму более 170 тысяч рублей», – рассказали в Прокуратуре региона.

По факту случившегося было заведено уголовное дело, которое будет рассмотрено в Ленинском районном суде Тюменской области.

Напомним, в Новосибирске арестовали организатора поджога военкоматов.