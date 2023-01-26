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«Сибирь» обыграла «Адмирал» по буллитам

Фото «Сибирь» обыграла «Адмирал» по буллитам
Фото «Сибирь» обыграла «Адмирал» по буллитам

Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» одолел «Адмирал» из Владивостока по результатам серии буллитов.

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл «Адмирал» в выездном матче регулярного Чемпионата КХЛ. Игра прошла во Владивостоке в четверг, 26 января. Встреча завершилась со счётом 3:2 по итогам серии буллитов.

После завершения первого периода счёт в матче не был открыт. Первую шайбу в ворота хозяев сибиряки забросили во второй двадцатиминутке, закрепив преимущество вторым голом в большинстве.

В последнем периоде «Адмирал» сравнял счёт, переведя игру в овертайм, а позже — в серию буллитов. Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов высказался о победе в матче.

«Напряжённейший матч, обе команды играли на результат, чётко выполняли игровое задание. Поведя в счёте, мы больше внимания акцентировали на обороне. Первый наш пропущенный гол, я считаю, был нелогичный. Естественно, они сразу полетели («Адмирал») и забили. То, что они хотели сделать — сделали. Перевели игру в овертайм, в меньшинстве неплохо сыграли сегодня. Ну а по буллитам выиграли. Боевая и хорошая игра», — прокомментировал итоги встречи наставник.

Напомним, ранее «Сибирь» проиграла «Амуру», ведя 3:0 в первом периоде.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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