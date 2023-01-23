«Сибирь» проиграла «Амуру», ведя 3:0 в первом периоде

Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» уступил «Амуру», несмотря на крупное преимущество с начала матча.

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл встречу с хабаровским «Амуром» в рамках регулярного Чемпионата КХЛ. Игра прошла на домашней площадке сибиряков в понедельник, 23 января.

С начала матча «Сибирь» захватила преимущество, к концу первого периода обыгрывая соперника со счётом 3:0, однако пропустив одну шайбу в конце двадцатиминутки. Во втором периоде хозяева забили ещё один гол, пропустив ответную шайбу от «Амура».

Однако с начала третьего периода гости взяли инициативу в свои руки и постепенно сравняли счёт до 4:4. В результате до финальной сирены «Амур» забросил ещё две шайбы, обыграв «Сибирь» 6:4.

Ранее хоккейный клуб «Сибирь» стал лидером конференции «Восток» КХЛ. Это произошло после победы над «Металлургом».

Напомним, ранее «Сибирь» уверенно обыграла «Нефтехимик» на своей площадке.