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Синоптики предупредили жителей Новосибирска о штормовом ветре в ближайшие дни

Фото Синоптики предупредили жителей Новосибирска о штормовом ветре в ближайшие дни
Фото Синоптики предупредили жителей Новосибирска о штормовом ветре в ближайшие дни

Фото: Сиб.фм

Сотрудники «Западно-Сибирского гидрометцентра» предупредили жителей Новосибирска о порывистом ветре в пятницу и субботу.

По информации синоптиков «Западно-Сибирского гидрометцентра», в пятницу, 27 января, в Новосибирске температура ночью составит -10..-12 градусов, днем воздух прогреется до -7..-9 градусов, с западным ветром скоростью 8-13 м/с, местами его порывы достигнут 18 м/с. Ночью не ожидается осадков, а днем пойдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

28 января ночью ожидается -9..-11 градусов, днем -6..-8 градусов, ветер юго-западный со скоростью 8-13 м/с ночью и 6-11 м/с днем. Ночью и днем прогнозируют снегопады.

В воскресенье, 29 января, ночью воздух остынет до -11..-13 градусов, днем температура составит -8..-10 градусов, ветер западный скоростью 4-9 м/с. Местами небольшой снег.

Метеорологи предупреждают, что порывистый ветер может привести к нарушением в работе систем электроснабжения и падению деревьев, а также напоминают руководителям УК и организаций о необходимости очистить крыши от снега.

Кроме того, рекомендуется очистить от снега и наледи прилегающие к домам территории и крыши, наиболее опасные участки – оградить предупреждающими знаками.

Ранее синоптик предупредила жителей Новосибирска о нескольких волнах мощного снегопада.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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