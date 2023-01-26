Синоптики предупредили жителей Новосибирска о штормовом ветре в ближайшие дни

Фото: Сиб.фм
Сотрудники «Западно-Сибирского гидрометцентра» предупредили жителей Новосибирска о порывистом ветре в пятницу и субботу.
По информации синоптиков «Западно-Сибирского гидрометцентра», в пятницу, 27 января, в Новосибирске температура ночью составит -10..-12 градусов, днем воздух прогреется до -7..-9 градусов, с западным ветром скоростью 8-13 м/с, местами его порывы достигнут 18 м/с. Ночью не ожидается осадков, а днем пойдет небольшой снег. На дорогах гололедица.
28 января ночью ожидается -9..-11 градусов, днем -6..-8 градусов, ветер юго-западный со скоростью 8-13 м/с ночью и 6-11 м/с днем. Ночью и днем прогнозируют снегопады.
В воскресенье, 29 января, ночью воздух остынет до -11..-13 градусов, днем температура составит -8..-10 градусов, ветер западный скоростью 4-9 м/с. Местами небольшой снег.
Метеорологи предупреждают, что порывистый ветер может привести к нарушением в работе систем электроснабжения и падению деревьев, а также напоминают руководителям УК и организаций о необходимости очистить крыши от снега.
Кроме того, рекомендуется очистить от снега и наледи прилегающие к домам территории и крыши, наиболее опасные участки – оградить предупреждающими знаками.
Ранее синоптик предупредила жителей Новосибирска о нескольких волнах мощного снегопада.
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