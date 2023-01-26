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В Академгородке Новосибирска плотность заведений общепита превышена в 18 раз

Фото В Академгородке Новосибирска плотность заведений общепита превышена в 18 раз
Фото В Академгородке Новосибирска плотность заведений общепита превышена в 18 раз

Фото: Freepik.com

Плотность общепита в новосибирском Академгородке превышена в 18 раз.

В верхней зоне Академгородка находится в 18 раз больше заведений общепита, чем заложено в городских нормативах. Об этом сообщил глава администрации Советского района Дмитрий Оленников.

В Советском районе отчитались о показателях численности населения и прироста жителей. Сиб.фм приводит некоторые данные из отчёта Дмитрия Оленникова.

Всего район насчитывает 6 микрорайонов — верхняя зона Академгородка, Кирово, Шлюз, Щ, ОбьГЭС и Нижняя Ельцовка. По данным главы администрации района, самые населенные микрорайоны — Шлюз и Щ.

В среднем на каждом гектаре Советского района живет 81 человек.

Динамика роста населения в различных микрорайонах сильно варьируется. Так, в посёлке Кирово и на Шлюзе население прирастает, а в Нижней Ельцовке и на ОбьГЭСе становится всё меньше жителей. Больше всего жителей зарегистрированы на Щ и в ОбьГЭС — по 40 тысяч человек.

Также Оленников сообщил, что в верхней зоне Академгородка число заведений общепита выше нормативов в 18 раз.

«Можно предположить, что такая посещаемость заведений обеспечивается гостями микрорайона», — отметил глава района.

Ранее Сиб.фм сообщал, что первый крупный объект дорожного строительства проекта «Академгородок 2.0» завершат в 2023 году.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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